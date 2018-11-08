"Хуже этого говнища я еще не видел": в Сети разгромили клип Бузовой и Вити АК про "Дом-2"

Бузова записала трек с Витей АК / https://www.instagram.com/vityaak/

Российская певица Ольга Бузова записала дуэт с известным рэпером Витей АК.

Ролик появился на официальном YouTube-канале телеканала ТНТ.

Съемки видео проходили в доме композитора, продюсера, бизнесмена и основателя рок-группы "Пилигрим" Андрея Ковалева.

В ролике появился как сам Ковалев, так и другие знаменитости: Дмитрий Маликов, рэпер ST, экс-футболист Руслан Нигматуллин, эпатажный блогер Александр Шпак и многие бывшие и действующие участники "Дома-2".

Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые комментарии – большинству дуэт Бузовой и Вити АК не понравился.

"Бл*... Пойду мыть глаза с ушами... Хлоркой", - написал Алексей Красулин.

"Куда Ака 47 скатился? Клип про "Дом 2" с Бузовой, да еще и под переделанный бит Аzino777. После газгольдера вообще упал. Днище пробил", - считает Rockууy.

"Хуже этого говнища я еще не видел﻿", - отметил Евгений Туйцин.

Ранее Ольга Бузова показала пресс, а ее упрекнули в бесформенности.