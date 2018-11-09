"Еще один хит!": Светлана Лобода выпустила новый трек

Светлана Лобода выпустила новую песню / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек под названием Instadrama.

На своей странице в Instagram певица обьявила о выходе своей песни.

"Пишите свои ощущения… Качайте... И любите ее так, как люблю ее я", - написала артистка.

Поклонники по-разному отреагировали на новый трек.

"Очень душевная, ранимая и трогательная", "Классная песня, еще один хит!", "Ну не знаю, абсолютно не зашло", "Это любовь с первого звука", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода на росТВ рассказала о своих проблемах со здоровьем и операции.