"Еще один хит!": Светлана Лобода выпустила новый трек

Артистка презентовала песню Instadrama.
Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек под названием Instadrama.
На своей странице в Instagram певица обьявила о выходе своей песни.
"Пишите свои ощущения… Качайте... И любите ее так, как люблю ее я", - написала артистка.
Поклонники по-разному отреагировали на новый трек.
"Очень душевная, ранимая и трогательная", "Классная песня, еще один хит!", "Ну не знаю, абсолютно не зашло", "Это любовь с первого звука", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода на росТВ рассказала о своих проблемах со здоровьем и операции.