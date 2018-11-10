Ефремов получил во время спектакля тортом в лицо

Ефремова поздравили тортом в лицо / Фото: скриншот из видео

Известного российского артиста Михаила Ефремова поздравили с 55-летним юбилеем на сцене во время спектакля "Чапаев и пустота" весьма оригинальным образом.

Коллеги по сцене на глазах у зрителей в зале запустили имениннику в лицо огромным тортом. Видео опубликовано в YouTube.

"Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо", - рассказывает RP-менеджер постановки "Чапаев и Пустота" Константин Филиппов.

Ефремов на сцене исполнял роль главврача психбольницы и комдива Чапаева в спектакле Павла Урсула.

Зрители восприняли шутку актеров аплодисментами и также поздравили актера с днем рождения общим скандированием. После шуточного инцидента спектакль был продолжен.

Напомним, легендарный советский и российский музыкант, лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался в защиту актера Михаила Ефремова. Артист неоднократно критично высказывался в адрес России, за что его на родине предложили лишить звания заслуженного.