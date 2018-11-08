"Мышиная возня": Макаревич выступил против гонений Ефремова в России

Макаревич заявил, что ему надоел пиар на адекватных артистах / Фото: ivona.bigmir.net

Легендарный советский и российский музыкант, лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался в защиту актера Михаила Ефремова. Артист неоднократно критично высказывался в адрес России, за что его на родине предложили лишить звания заслуженного.

"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих чертовых депутатов, ну хватит!" – цитирует музыканта ФАН.

Как известно, российский общественный деятель Вадим Манукян предложил лишить Ефремова звания заслуженного артиста России. Он заявил, что это позволит создать механизм отзыва почетных званий у тех деятелей искусства, которые это звание позорят.

"Меня это не интересует. По барабану. До свидания", - отреагировал Ефремов.

Напомним, ранее российский ведущий и журналист Владимир Соловьев предложил излечить Ефремова от "имперского морока" в Крыму.