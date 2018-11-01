"Имперский морок": Известный актер Михаил Ефремов рассказал о "фантомных болях" РФ

Михаил Ефремов с дочерью / paparazzi.ru

Известный российский артист и представитель легендарной актерской династии Михаил Ефремов в интервью на радиостанции "Новое Время" рассказал о том, чем нынешняя Россия отличается от СССР.

Ефремов в ответ на вопрос журналиста заявил о том, что "коммунистический морок закончился".

"Продолжается другой морок. Имперский. Это фантомные боли", — считает актер.

Ефремов также утверждает, что только в РФ из всех экс-советских республик не отмечают "День свободы и независимости", и воспринимают развал СССР крайне негативно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Ефремов обматерил зрителей во время спектакля.