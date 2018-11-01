Соловьев предложил излечить Ефремова от "имперского морока" в Крыму

Телеведущий допустил, что каждый имеет право на свое мнение.
Российский ведущий и журналист Владимир Соловьев озвучил свое мнение касательно высказывания актера Михаила Ефремова, который назвал происходящее в России "имперским мороком".
"Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они", - цитирует Ефремова ФАН.
Соловьев, несмотря на резкий ответ актеру, допустил, что тот имеет право на собственное мнение.
"Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе", - сказал российский телеведущий.
Напомним, известный российский артист и представитель легендарной актерской династии Михаил Ефремов в интервью на радиостанции "Новое Время" рассказал о том, чем нынешняя Россия отличается от СССР.