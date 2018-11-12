Наркотики, алкоголь и криминал: росСМИ запустили партию новых фейков в адрес Максаковой

Максакова теперь, по версии росСМИ, наркоманка и алкоголичка / 112.ua

Бывший депутат Государственной думы России, известная оперная певица Мария Максакова снова оказалась "в прицеле" российских СМИ, которые запустили против нее новую волну фейк ньюс, обвинив артистку в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ.

Так, "Стархит" сообщает, что упреки поступили от адвоката бывшей свекрови россиянки, матери Дениса Вороненкова. В эфире передачи "На самом деле" женщина заявила, что у ее внучки Екатерины, которая сейчас лечится в реабилитационном центре за границей, начались проблемы с наркотиками как раз после общения с Максаковой.

"Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать. Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества", - высказалась родственница погибшего депутата.

Наталья Тетерва убеждена, что оперная певица заинтересована в получении доверенности на имущество. "У девочки было желание присутствовать в той семье в Киеве, с другой стороны, она очень помогала с точки зрения получения наследственной массы. Следовательно, Марии Петровне было выгодно, что Катя пребывает в таком состоянии", - сыпала обвинениями женщина. Более того, мать депутата приписывает Максаковой угрозы, поступающие в адрес внучки.

Также Тетерева возмущена тем, что певица якобы не разрешает ей видеться с внуком Иваном, а также подозревает, что мальчик не является сыном погибшего Вороненкова.

"Не нашла никакого сходства Вани с нашей семьей. Я сомневаюсь, да. Но доказательств нет, только ДНК делать", - озвучила свои планы женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и подарила возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, которые он в скором времени продал.