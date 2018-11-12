Наркотики, алкоголь и криминал: росСМИ запустили партию новых фейков в адрес Максаковой

Авангардом обвинения выступила мать ее погибшего мужа, экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова.
Бывший депутат Государственной думы России, известная оперная певица Мария Максакова снова оказалась "в прицеле" российских СМИ, которые запустили против нее новую волну фейк ньюс, обвинив артистку в алкоголизме и употреблении запрещенных веществ.
Так, "Стархит" сообщает, что упреки поступили от адвоката бывшей свекрови россиянки, матери Дениса Вороненкова. В эфире передачи "На самом деле" женщина заявила, что у ее внучки Екатерины, которая сейчас лечится в реабилитационном центре за границей, начались проблемы с наркотиками как раз после общения с Максаковой.
"Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать. Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества", - высказалась родственница погибшего депутата.
Наталья Тетерва убеждена, что оперная певица заинтересована в получении доверенности на имущество. "У девочки было желание присутствовать в той семье в Киеве, с другой стороны, она очень помогала с точки зрения получения наследственной массы. Следовательно, Марии Петровне было выгодно, что Катя пребывает в таком состоянии", - сыпала обвинениями женщина. Более того, мать депутата приписывает Максаковой угрозы, поступающие в адрес внучки.
Также Тетерева возмущена тем, что певица якобы не разрешает ей видеться с внуком Иваном, а также подозревает, что мальчик не является сыном погибшего Вороненкова.
"Не нашла никакого сходства Вани с нашей семьей. Я сомневаюсь, да. Но доказательств нет, только ДНК делать", - озвучила свои планы женщина.
Напомним, ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и подарила возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, которые он в скором времени продал.