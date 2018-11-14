Макс Барских с известными влогерами снял пародию на несуществующий клип "Вспоминать"

Макс Барских записал ролик с влогерами

Украинский певец Макс Барских объединился с популярными YouTube-влоггерами Русланом Кузнецовым и Аленой Венум, и отснял пародию на несуществующий клип "Вспоминать".

Видео записывали в одном из киевских трамваев, лейтмотивом "первой и последней встречи главных героев" ролика стал хит Барских - "Вспоминать".

Таким образом, знаменитости присоединились к запуску популярного во всем мире сервиса YouTube Music.

Пользователи уже оставили первые отзывы о необычной коллаборации.

"Прикольно получилось! Хорошо, что сделали "комедию", а не трагедию! Очень неожиданно﻿", - написала Ирина Мороз.

"Как же он здесь позитивный, прям настроение поднялось. Спасибо, Макс!", - поблагодарила Sh Davlatova.

"Просто 2 слова: нереальное комбо", - отметил Zakkin Tailer.

Ранее Макс Барских восхитил фанатов архивным снимком.