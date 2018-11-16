"Эти бесконечные ноги": Светлана Лобода поразила фигурой в мини-платье

Артистка выступила в Германии.
Украинская певица Светлана Лобода покорила поклонников длиной своих ног.
На своей странице в Instagram певица показала пару фото, на которых она позирует на сцене в блестящем мини-платье и босоножках, которые подчеркивали стройные ноги артистки.
Подписчики оставили десятки комплиментов фигуре Лободы, особенно восхитившись ракурсом, с которого сняты фото.
"Ох... Светка, какие длинные ножки!", "Эти бесконечные ноги", "Ох уж эти ноги", "Классный ракурс", - расхваливали поклонники.
Ранее Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине.