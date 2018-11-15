Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине

Лобода и Линдеманн ушли после концерта вдвоем / Фото:Telegram-канал SUPER

Украинская певица Светлана Лобода вновь подогрела слухи об отношениях с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Артистка отправилась в Германию с туром, и выступила в столице – Берлине. Там поклонники увидели Лободу и Линдеманна, когда они входили в концертный зал, передает Life.ru.

Музыкант присутствовал на шоу певицы, наблюдая за выступлением из VIP-ложи, а после концерта пара скрылась в неизвестном направлении.

Сообщается, что певица специально взяла отпуск на один день, чтобы провести время с любимым человеком в Берлине.

Ранее Светлана Лобода засветила подарок от солиста Rammstein.