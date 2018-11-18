Племянница Софии Ротару рассказала, что ее роднит с Брэдом Питтом

Софии Хлябич (Sonya Kay) подарили звезду в созвездии, в котором есть звезда Брэда Питта / Скриншот видео с tsn.ua

Племянница украинской певицы Софии Ротару — София Хлябич (выступает под псевдонимом Sonya Kay) сообщила, что ей подарили звезду, которая находится в созвездии Стрельца, а там же есть звезда американского актера Брэда Питта.

Исполнительнице подарили звезду поклонники, рассказала она ведущей программы "Светская жизнь" Кате Осадчей, пишет ТСН.

"Мне подарили звезду на небе мои поклонники. Для меня это просто сюрприз. Она называется Sonya Kay, она в созвездии Стрельца, потому что, я сама Стрелец (родилась 24 ноября 1990-го — Ред.). В этом созвездии также есть звезда Disney и Брэда Питта", — поделилась артистка.

Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко (Sofia Eve) решила пойти по стопам бабушки и занялась музыкой. В ноябре она представила англоязычный трек под названием "Unbreakable".