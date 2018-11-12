"Явно не певица": Сеть разгромила дебютную песню внучки Софии Ротару

17-летняя София выпустила трек Unbreakable.
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой.
Англоязычный трек 17-летней девушки под названием Unbreakable появился на YouTube-канале фанатов Софии Ротару.
Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.
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"При всем уважении к Софии Михайловной, внучка явно не певица. Поет она, конечно, получше Оли Бузовой, но голос слабенький. В компьютерной обработке еще сойдет, в живую, увы не потянет", - считает Вероника Николаева.
"Весьма неплохо. И акцент практически отсутствует", - написал Ник Нико.
"По внешности у бабушки выигрывает, по вокалу проигрывает безнадежно", - отметилPQRTQS.
Также на дебют внучки отреагировала и сама Ротару – она в Instagram поделилась синглом Сони, и поздравила ее с премьерой.
"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - написала знаменитость.
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