"Явно не певица": Сеть разгромила дебютную песню внучки Софии Ротару

Соня Евдокименко выпустила дебютную песню / https://www.instagram.com/iamsofiaeve/

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко решила пойти по стопам бабушки и заняться музыкой.

Англоязычный трек 17-летней девушки под названием Unbreakable появился на YouTube-канале фанатов Софии Ротару.

Соня решила взять сценическое имя Sofia Eve.

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"При всем уважении к Софии Михайловной, внучка явно не певица. Поет она, конечно, получше Оли Бузовой, но голос слабенький. В компьютерной обработке еще сойдет, в живую, увы не потянет", - считает Вероника Николаева.

"Весьма неплохо. И акцент практически отсутствует", - написал Ник Нико.

"По внешности у бабушки выигрывает, по вокалу проигрывает безнадежно", - отметилPQRTQS.

Также на дебют внучки отреагировала и сама Ротару – она в Instagram поделилась синглом Сони, и поздравила ее с премьерой.

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - написала знаменитость.

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