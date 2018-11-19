"Вид сзади просто огонь": Светлана Лобода покорила фигурой в мини-платье

Артистка продемонстрировала стройные ноги и подкачанные ягодицы.
Украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников своей идеальной фигурой.
На своей странице в Instagram певица поделилась снимком после концерта в одном из городов Германии. На фото Лобода позирует в блестящем мини-платье, демонстрируя стройные ноги в черных босоножках и аппетитно смотрящиеся ягодицы.
Подписчики не стесняясь, акцентировали внимание на попе звезды, оставив именно ягодицам Лободы множество комплиментов.
"Класс попа!", "Орешек", "Идеальные ноги", "Когда вид сзади просто огонь", "Какой ракурс!", - расхваливали юзеры.
Ранее Светлана Лобода покрасовалась в мини-платье.