"Любите друг друга": Вера Брежнева выпустила новую песню

Брежнева выпустила новый трек / instagram.com/ververa

36-летняя украинская певица Вера Брежнева выпустила новый трек "Любите друг друга".

Песня стала саундтреком фильма "Елки последние", на канале Meladze Music в YouTube появился ролик с моментами из будущей киноленты. Автором слов и музыки стал Константин Меладзе.

"Так хотелось поскорее показать ее вам... Это мой монолог. И в ней все сказано. Так чувствую я. Так чувствует ее автор. А теперь любите друг друга", - написала в Instagram певица.

Пользователи YouTube уже оставили первые отзывы о песне Брежневой.

"Спасибо Вам и Константину за очередной шедевр. Пронзительные слова! Как всегда, Константин на высоте", - считает Вова 230.

"Настроение "Новый Год" активировано!﻿", - написала Tati Tor.

"Кто на припевах на беках слышит голос Кости Меладзе?", - спросила Анна Карпус.

Ранее Вера Брежнева ответила на обвинения в увлечении пластикой.