"Любите друг друга": Вера Брежнева выпустила новую песню

Композиция стала саундтреком к фильму "Елки последние".
36-летняя украинская певица Вера Брежнева выпустила новый трек "Любите друг друга".
Песня стала саундтреком фильма "Елки последние", на канале Meladze Music в YouTube появился ролик с моментами из будущей киноленты. Автором слов и музыки стал Константин Меладзе.
"Так хотелось поскорее показать ее вам... Это мой монолог. И в ней все сказано. Так чувствую я. Так чувствует ее автор. А теперь любите друг друга", - написала в Instagram певица.
Пользователи YouTube уже оставили первые отзывы о песне Брежневой.
"Спасибо Вам и Константину за очередной шедевр. Пронзительные слова! Как всегда, Константин на высоте", - считает Вова 230.
"Настроение "Новый Год" активировано!", - написала Tati Tor.
"Кто на припевах на беках слышит голос Кости Меладзе?", - спросила Анна Карпус.
Ранее Вера Брежнева ответила на обвинения в увлечении пластикой.