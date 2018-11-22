Вера Брежнева ответила на обвинения в увлечении пластикой

Брежнева ответила на обвинения в увлечении пластикой / instagram.com/ververa

36-летней украинской певице Вере Брежневой пришлось отбиваться от обвинений подписчиков в походах к пластическим хирургам.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует на фоне воды в полупрозрачной мокрой рубашке.

"Я не мечтаю быть понятой всеми", - подписала снимок артистка.

Большинство поклонников расхвалили снимок знаменитости.

"Сама женственность!", "Самая морская киса на побережье", "Ты такая мокрая, влажная", "Такая простая и настоящая!", - писали юзеры.

Однако, нашлись и те подписчики, которые обвинили Брежневу в походах к пластическому хирургу.

"Черты лица даже с помощью пластики не симметричные", - написала tatianka_nik484.

Артистка с юмором отреагировала на такое обвинение: "Маме передам, что они с папой плохо старались над моей "пластикой".

Другая подписчица артистки отметила, что на лице Брежневой заметны очевидные изменения.

"Все такие знатоки пластической хирургии, просто писец. Откуда вот вы видите, что природное, а что пластика, а? Не, ну есть, конечно, очевидные изменения, которые действительно приобретены с помощью скальпеля, но всех-то под одну гребенку нахрена записывать?", - написала monika181077.

Звезда и тут не смогла смолчать, и поинтересовалась у фанатки: "Какие? Очень интересно мне узнать!".

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