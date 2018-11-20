"Бомбическая Вера!": Брежнева восхитила Сеть дерзким образом, опубликовано видео

Вера Брежнева покрасовалась в дерзком образе / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала коротенькое видео, на котором запечатлена в латексных штанах, в полупрозрачной кофточке и в солнцезащитных очках.

Ролик в дерзком образе артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 500 тысяч просмотров.

"…немного вечернего настроения…", — подписала видео исполнительница.

Видеоролик похвалили ряд интернет-пользователей. "Бомбическая Вер-Вера!", — поделилась мнением annamonzaofficial. "Вера! Вы — вкусняшка!!!", — написала olgach2845. "Божественно прекрасна", — полагает liiliyaaaaa.

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Позже певица и ее муж — композитор, продюсер Константин Меладзе, выступили вместе в рамках программы российского "Первого канала" под названием "Сегодня вечером".