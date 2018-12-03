Светлана Лобода рассказала о жизни после операции

Лободе придется придерживаться диеты всю жизнь / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, рассказала, что из-за болезни и проведенной операции ей придется соблюдать жесткую диету.

Сейчас артистка тщательно контролирует свой рацион, пьет много воды, и исключила жареное. Соленое и перченое, передает Рамблер.

"До болезни я очень мало пила воды - сейчас выпиваю как минимум два с половиной — три литра ежедневно. Это самое главное - ее нужно пить очень много! Также я отказалась от жареного, соленого и перченого. Эти правила теперь нужно соблюдать до конца жизни. Если мы, конечно, хотим, чтобы этот инцидент не повторился. Потому что камни, когда появляются единожды, имеют свойство вновь появляться. Человек должен садиться на строгую диету и ее придерживаться. Очень надеюсь, что смогу сделать все возможное, чтобы эта проблема меня больше не беспокоила. Мой доктор меня контролирует практически ежедневно.

С диетой певицы даже смирилась ее мама – она больше не подкармливает арстистку котлетами, а готовит здоровую пищу.

"Мама теперь мне готовит правильную и здоровую пищу, которую мы все едим. А если я уезжаю на концерты или на съемки, дает мне лоточки с собой. Конечно, она очень переживает за меня. Так же, как и старшая дочь. Она, можно сказать, лежала вместе со мной в больнице. Приходила в палату вместе с моей мамой и очень меня поддерживала", - призналась певица.

Ранее Светлана Лобода призналась, почему не раскрывает имя отца младшей дочери.