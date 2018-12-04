Лобода начала продвигать в России собственный бизнес

Певица использовала свою песню для рекламы косметики.
Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода начала заниматься в России бизнесом в бьюти-индустрии.
"Сегодня! Презентация палетки теней! Каждый, купивший в этот день бьюти-сет ""Почувствуй себя superstar", получит мой автограф", - написала Лобода в Instagram.
Вместе с российским косметическим брендом BeautyDrugs знаменитость выпустила палетку теней "Почувствуй себя Superstar", которую в качестве экслюзива можно приобрести лишь в одной сети косметических магазинов России.
Стоит добавить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 рублей (около 960 гривен), а полная стоимость без скидки — 2660 рублей (1330 гривен). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.
На упаковке палетки теней размещена крупная фотография Лободы и надпись: "Почувствуй себя Superstar".
Напомним, Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, рассказала, что из-за болезни и проведенной операции ей придется соблюдать жесткую диету