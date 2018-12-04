Лобода начала продвигать в России собственный бизнес

4 декабря 2018, 09:53

Певица использовала свою песню для рекламы косметики.

Светлана Лобода
Светлана Лобода решила искать в России новые источники дохода / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода начала заниматься в России бизнесом в бьюти-индустрии.

"Сегодня! Презентация палетки теней! Каждый, купивший в этот день бьюти-сет ""Почувствуй себя superstar", получит мой автограф", - написала Лобода в Instagram.

Вместе с российским косметическим брендом BeautyDrugs знаменитость выпустила палетку теней "Почувствуй себя Superstar", которую в качестве экслюзива можно приобрести лишь в одной сети косметических магазинов России.

Стоит добавить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 рублей (около 960 гривен), а полная стоимость без скидки — 2660 рублей (1330 гривен). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.

На упаковке палетки теней размещена крупная фотография Лободы и надпись: "Почувствуй себя Superstar".

/ Фото: Instagram/Светлана Лобода

Напомним, Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, рассказала, что из-за болезни и проведенной операции ей придется соблюдать жесткую диету

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
певица Россия Светлана Лобода бизнес косметика
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:11
Почему и как День святого Николая отмечается 6 декабря
11:00
Кризис на Азове: РФ частично разблокировала украинские порты - Омелян Видео
10:59
Две версии Кремля войны против Украины мнение
10:24
"Убила бы эту с*ку": в Днепре няню обвинили в жестоком обращении с ребенком Видео
09:59
Лишим лицензии: украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год
09:53
Лобода начала продвигать в России собственный бизнес
09:47
Почему "Армия! Язык! Вера!" не спасут Порошенко мнение
09:29
"Kazka знает даже Сталин": показали, как Гитлер плачет из-за отказа украинской группы участвовать в "Песне года" Видео
09:26
"Большая трагедия": волонтер оценил вероятность нового Майдана в Украине Видео
08:58
Агрессия в Керченском проливе: Украина рассчитывает засудить РФ в Международном суде ООН Видео
08:43
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать и что можно есть Видео
08:39
Скандал на Черниговщине: в школе затравили ребенка с инвалидностью Видео
08:28
Почему за словосочетание "на Украине" надо объявлять войну мнение
08:26
"На пороге – оттепель": где в Украине ждать мокрого снега, а где – тепла Видео
07:55
На хорватском телевидении показали карту Украины без Крыма
07:31
США и Британия грозят России жестким ответом за захват украинских кораблей Видео
07:24
Введение во храм Пресвятой Богородицы-2018: поздравления на словах и анимированных открытках Фото
07:14
Омелян оправдался за ношение военной формы
06:57
У Порошенко остался только один козырь для победы на выборах мнение
06:34
"Могут навредить лишь словом или взглядом": названы знаки Зодиака с дурным глазом Видео
06:13
"Ходим голые дома": Оля Полякова рассказала о своих обнаженных фото Видео
05:57
Третья "ходка": астролог рассказал, посадят ли Януковича за госизмену
05:20
Почему в России начали "кошмарить" рэперов: экс-вице-премьер назвал возможную причину Видео
04:49
Книга рекордов Гиннесса отнесла Севастополь к России Видео
04:11
Сексологи поведали, как в мужчине распознать плохого любовника
03:32
Психолог раскрыла, что мешает человеку продвигаться Видео
03:01
Еще не конец. Генерал-эксперт рассказал о будущей агрессии россиян против украинских кораблей
02:20
Аура Порошенко: во время эфира с главой державы омбудсмен Денисова потеряла сознание
02:01
Все заказчики и сторонники убийства Гандзюк найдены - Луценко Видео
01:34
Россия проигнорировала запрос ЕСПЧ об украинских моряках
00:53
Экс-главу ГФС Продана отпустили на поруки
03 декабря, понедельник
23:52
Мороз до -30 и сильные снегопады: синоптик рассказал о пике морозов в Украине
23:46
Стало известно имя нового обладателя "Золотого мяча"
23:38
"Будет ожесточенная борьба": волонтер рассказал, на что может пойти Кремль накануне выборов
23:26
Российских пограничников хотят наградить за захват украинских кораблей
22:59
Российские ракеты в Крыму угрожают шести странам - разведка
22:32
В Николаеве инвестор проданного судостроительного завода "Океан" заявил об интересе России Видео
21:58
В Верховную Раду внезли закон о запрете символики "Беркута"
21:49
В Минкульте засекретили подробности договора аренды Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом
21:30
Порошенко уволил своего постпреда по Крыму
21:25
Трамп захотел начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении
21:12
В Мариуполе СБУ задержала пенсионера, использовавшего плакат c Януковичем в борьбе с тарифами Видео
20:52
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина и Трампа в Вашингтоне
20:36
Новый новогодний тренд-2018: готические черные елки с шарами и гирляндами Фото
20:28
Введите в Черное море корабли и дайте Украине оружие - сенатор США
20:11
СМИ раскрыли местонахождение задержанных РФ украинских катеров
19:54
"Х*й без соли доедаю": в России мужчина эмоционально воспринял установление городской елки Видео
19:21
УЕФА переносит матч Шахтер-Лион из-за военного положения
18:58
Директор Ротару объяснил ее отказ выступать в России
18:56
Украина пожаловалась на РФ в Международную морскую организацию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять