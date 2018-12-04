Лобода начала продвигать в России собственный бизнес

Светлана Лобода решила искать в России новые источники дохода / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода начала заниматься в России бизнесом в бьюти-индустрии.

"Сегодня! Презентация палетки теней! Каждый, купивший в этот день бьюти-сет ""Почувствуй себя superstar", получит мой автограф", - написала Лобода в Instagram.

Вместе с российским косметическим брендом BeautyDrugs знаменитость выпустила палетку теней "Почувствуй себя Superstar", которую в качестве экслюзива можно приобрести лишь в одной сети косметических магазинов России.

Стоит добавить, что аукционная цена палетки на официальном сайте бутика составляет 2261 рублей (около 960 гривен), а полная стоимость без скидки — 2660 рублей (1330 гривен). В набор входят тени четырех оттенков и накладные ресницы.

На упаковке палетки теней размещена крупная фотография Лободы и надпись: "Почувствуй себя Superstar".

/ Фото: Instagram/Светлана Лобода

Напомним, Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, рассказала, что из-за болезни и проведенной операции ей придется соблюдать жесткую диету