"Что за притворство?": Светлану Лободу разнесли за селфи

Светлана Лобода озадачила фанатов новыми фото / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, озадачила поклонников последними фото.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимки, на которых она позирует, прикрывая рукой лицо. На одном кадре Лобода смотрит в камеру, на другом фото она улыбается, демонстрируя пухлые губы, на которые и обратили внимание фанаты.

Одни подписчики отметили, что у знаменитости красивая улыбка, другие же обвинили певицу в притворстве.

"Самая красивая улыбка", "А что с нижней губой?", "Делает селфи, а вид, будто ее снимают. Что за притворство?", "Рука, ты такая смешная", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода начала продвигать в России собственный бизнес.