"Каждый выбрал свой путь": Тина Кароль высказалась о Лободе и Лорак, которые выступают в России

8 декабря 2018, 13:57

Певица считает, что лучше хвалить друг друга, чем судачить о неудачах.

Кароль Тина
Кароль рассказала об отношении к Лорак и Лободе / Instagram Тины Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала, что думает об украинских артистках Ани Лорак и Светлане Лободе, которые выступают в России и строят там свою карьеру.

Кароль считает, что, несмотря на то, что Лорак и Лобода выбрали путь развития в России, они не стали менее популярны, зато в Украине появляются новые таланты, рассказала певица в интервью "Обозревателю".

"Каждый выбрал свой путь. У них потрясающий успех, они любимы, нужны и гастролируют, выпускают песни. Каждый знает, что он делает. У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать. Смотрите, какие у нас сегодня таланты появились. И будут появляться", - считает Кароль.

По словам артистки, злоба и оскорбления артистов друг на друга не приведут ни к чему хорошему, каждому стоит работать над собой, и творить для своей страны.

"Вообще эти судачества - это такие глупости, такая периферийность. Вся эта злоба, желчность артистов по отношению друг к другу - это тоже периферийность. Дизлайки, чушь и оскорбления в комментариях - аналогично. Да похвалите вы лучше друг друга! Начните творить. Я люблю свою страну, мы поем, творим, стараемся сделать что-то значимое для поколений, для себя, потому что ничего другого я не умею. Вот и все, что я могу добавить по этой теме", - подытожила артистка.

Ранее Тина Кароль высказалась о военном противостоянии с Россией.

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Тина Кароль
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