"Нас приучают к мысли, что необходима война": Тина Кароль высказалась о военном противостоянии с Россией

8 декабря 2018, 12:51

Певица прокомментировала животрепещущую тему, которые обсуждают политики и блогеры.

Тина Кароль
Тина Кароль прокомментировала возможную полномасштабную войну с Россией / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась размышлениями о том, допускает ли она полномасштабную войну с Россией, которую сейчас живо обсуждают блогеры и политики.

В интервью "Обозревателю" певица поделилась, что украинцев приучают к тому, что война необходима.

"Допускаю, что обстоятельства приучают нас к тому, что это необходимо. Нас приучают к мысли, что необходима война. И что миру она необходима, и мир к этому приучают. Я не берусь судить, я, как и все напугана. Что будет завтра?", - призналась певица.  

Певица добавила, что, как и все, она хочет знать, что у нее есть обеспеченное завтра.

"Без этого ощущения мы где-то слишком мнительны, отстраненные, одинокие, замкнутые. Поэтому у нас такое вот немного раздробленное общество. Мы в тисках. И нас почему-то приучают к этим мыслям. Молюсь и мечтаю, чтобы все это разрешилось, хочу видеть Украину цветущей и гордиться своей страной", - поделилась Кароль.

Ранее мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип.

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Тина Кароль
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