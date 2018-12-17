"Неожиданно брутально!": Максим Галкин удивил поклонников обновленным имиджем

Максим Галкин удивил новой прической / instagram.com/maxgalkinru

Популярный российский шоумен Максим Галкин удивил фанатов внешним видом.

Артист на своей странице в Instagram поделился фото из аэропорта Санкт-Петербурга, на котором она запечатлен новую прическу – собранные волосы в хвост.

"Полетел дальше по маршруту", - подписал снимок артист, сопроводив хештегом "жизнь артиста".

Поклонники отметили, что такая прическа артисту очень идет, и оставили ему десятки комплиментов.

"Очень идет стрижка", "Неожиданно брутально!", "Вам очень идет так, стильный", "Такой стиль Вам к лицу", "Отличная смена имиджа, очень клево!", - писали поклонники.

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