Игорь Николаев показал архивное фото с Аллой Пугачевой из Японии

Игорь Николаев похвастался архивным снимком с Аллой Пугачевой / instagram.com/alla_orfey

Российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивную фотографию, на которой запечатлен с исполнительницей Аллой Пугачевой.

Снимок был сделан в Японии в 1987 году, написал артист на своей странице в Instagram.

Исполнитель отметил, что только сейчас — 31 год спустя, увидел, что глаза на снимке у него почему-то закрыты.

"Япония… судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века... только сейчас… разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты… видимо, медитирую… Даа, чудесное время!..", — написал певец.

На фото Николаев запечатлен в белых штанах и в рубашке, а Пугачева — в зеленой тунике и в синих леггинсах.

Игорь Николаев похвастался архивным снимком с Аллой Пугачевой / instagram.com/igor_nikolaev_music

Ранее Алла Пугачева поделилась, что выросла на руках уже покойной бабушки Александры Одеговой. Певица написала, что бабушка является "ангелом ее жизни" и показала архивную фотографию родного человека.