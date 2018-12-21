Игорь Николаев показал архивное фото с Аллой Пугачевой из Японии

Снимок с Пугачевой был сделан более 30 лет назад, сообщил Николаев.
Российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивную фотографию, на которой запечатлен с исполнительницей Аллой Пугачевой.
Снимок был сделан в Японии в 1987 году, написал артист на своей странице в Instagram.
Исполнитель отметил, что только сейчас — 31 год спустя, увидел, что глаза на снимке у него почему-то закрыты.
"Япония… судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века... только сейчас… разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты… видимо, медитирую… Даа, чудесное время!..", — написал певец.
На фото Николаев запечатлен в белых штанах и в рубашке, а Пугачева — в зеленой тунике и в синих леггинсах.
Ранее Алла Пугачева поделилась, что выросла на руках уже покойной бабушки Александры Одеговой. Певица написала, что бабушка является "ангелом ее жизни" и показала архивную фотографию родного человека.