Официально: Вячеслав и Марина Узелковы развелись спустя 20 лет брака

У пары есть двое детей - Оливия и Роберт.
Звездная пара, тренеры проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова развелись. Супруги прожили вместе 22 года, у них родились в браке двое детей – Роберт и Оливия.
Впервые о расставании пары заговорили в начале декабря, и вот накануне Нового года Марина официально на своей странице в Instagram подтвердила, что они с Вячеславом больше не вместе.
"Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара", - написала Марина.
Боржемская добавила, что они с экс-мужем остались друзьями, и попросила не копаться в их прошлом, и не искать причин расставания.
"Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам", - отметила тренер.
Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара. . Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам. . Я благодарна Богу и судьбе за встречу с тобой. Мы многому научили друг друга, приобрели бесценный опыт. Испытали много прекрасных чувств и эмоций. Самое главное, - родители прекрасных деток! Не всегда было сладко. Наша жизнь была соткана из разных испытаний и преград. Но, мы всегда достойно их преодолевали. Пусть, это наше решение не станет тому исключением, и будет пройдено нами обоими достойно. Не только в глазах мира, но, и друг перед другом. . Любимые мои, помните что любые чувства ценны, когда они не на показ. Давайте не будем считать, что наша история закончилась плохо. Мы, по-прежнему, родители замечательных деток, которых любим очень крепко и заботимся очень бережно. И, ради них, прошу быть лояльными и корректными в своих комментариях?
Ранее "Главред" собралсамые громкие разводы знаменитостей 2018 года.