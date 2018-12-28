Официально: Вячеслав и Марина Узелковы развелись спустя 20 лет брака

Вячеслав и Марина Узелковы развелись / https://www.instagram.com/uzelkoff_official/?hl=ru

Звездная пара, тренеры проекта "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова развелись. Супруги прожили вместе 22 года, у них родились в браке двое детей – Роберт и Оливия.

Впервые о расставании пары заговорили в начале декабря, и вот накануне Нового года Марина официально на своей странице в Instagram подтвердила, что они с Вячеславом больше не вместе.

"Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара", - написала Марина.

Боржемская добавила, что они с экс-мужем остались друзьями, и попросила не копаться в их прошлом, и не искать причин расставания.

"Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому, что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов. А я, как и прежде, буду, несомненно, радоваться твоему, Слава, счастью и успехам", - отметила тренер.

Ранее "Главред" собралсамые громкие разводы знаменитостей 2018 года.