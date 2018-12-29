"Прям в бабушку": внучка София Ротару заворожила сеть зимними фото

Внучка Ротару умилила сеть зимними фото / Фото: Instagram/Соня Евдокименко

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая отметила 17-летие, покорила сеть зимними фото.

Девушка на своей странице в Instagram выложила серию снимков, на которых она позирует на фоне елок в белоснежной шубе и с собакой на руках.

Подписчикам Сони кадры с фотосессии понравились, и они оставили десятки комплиментов.

"Какие красивые! Белоснежное нежное фото!", "Необычайной красоты", "Какая ты чудесная!", "Прям в бабушку", "Очаровательная фея!", - расхваливали поклонники.

Ранее Сеть разгромила дебютную песню внучки Софии Ротару.