"Стриптизерша или певица?": Светлана Лобода в откровенном наряде нарвалась на критику

11 февраля 2019, 11:27

Артистка показала фото с концерта.

Светлана Лобода
Светлана Лобода нарвалась на порцию критики из-за откровенного декольте / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода разозлила подписчиков соцсети пикантным фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала снимок в концертном наряде: пиджаке с пайетками и боди с глубоким декольте, которое обнажило грудь певицы.

Подписчики считают, что грудь певицы выглядит ненатурально, к тому же, артистке такого уровня незачем привлекать внимание оголенными частями тела.

"Какая баба противная", "Не пойму, это стриптизерша или певица. Скорей всего первое", "Грудь неестественная вышла", "Мда, еще бы совсем разделась…", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода развлекала российских олигархов на роскошном корпоративе.

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Светлана Лобода
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