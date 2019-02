Новый альбом Аврил Лавин Head Above Water: рецензия

Обложка альбома Head Above Water / Anygator.com

Беседу о свежей, шестой пластинке Head Above Water, канадской исполнительницы Аврил Лавин, вышедшей после пятилетнего перерыва, начнем, пожалуй с ретроспективы ее творчества. Итак, начало нулевых, 2002-й. Именно тогда вышел первый альбом будущей принцессы поп-рока и кумира подростков – Let Go. Собственно, по пластинке четко слышны метания тогда 17-летней певицы – но в строго очерченных лейблом и продюсерами рамках. Особых музыкальных откровений песни с Let Go не несли, представляя из себя коктейль – поп-рок плюс подростковая поп-музыка. Клипы на синглы с альбома, типа Complicated или Sk8er Boi, хорошо вписались в тогдашний эфир американского MTV. В целом, Let Go был явной пробой пера – было понятно, что мисс Лавин способна на многое, но только если получит от лейбла и продюсеров побольше творческой свободы.

Собственно, на втором альбоме, Under My Skin, 2004-го, звезды так и сошлись. Музыка, хоть и была по-прежнему радиоформатной, заметно потяжелела, тексты заметно помрачнели. Потому-то критики критики наперебой сравнивали Лавин и с Эми Ли из Evanescence, и со знаменитой землячкой, Аланис Мориссетт (не забыв, правда, пнуть Аврил за некоторую нарочитую подростковость стихов). Но вот в аудиторию и певица, и лейбл попали на все сто. Редкий подросток не мог найти в Under My Skin что-то по вкусу или душе. Хочешь – вот тебе крепко сколоченный боевик He Wasn't. Хочешь – гитарные баллады Take Me Away, Together, Don't Tell Me. Хочешь – вот My Happy Ending и Freak Out, где Лавин "дает жару" изо всех сил своих легких. Обиженными не ушли и любители окологотического мрачняка – для них трек Forgotten (агрессия и, что удивительно, с выкрученной на минимум депрессией).

Однако, на следующем, третьем альбоме The Best Damn Thing (2007-й) Лавин (или ее лейбл) решила ловить тренды (имидж певицы был изменен под гипермодный тогда и вырвиглазный стиль эмо) и привлечь тяжелую продюсерскую артиллерию – Доктора Люка (известного по работе с Бритни Спирс, Кешей и Кэти Перри). Пластинка получилась поп-панковой в максимальной степени (Girlfriend, I Can Do Better, Runaway), а фортепианные баллады (Innocence и When You’re Gone) только оттеняли ее радиоформатность.

А вот дальше на творчество Лавин не лучшим образом повлияла ее личная жизнь. Брак певицы с гитаристом поп-панк группы Sum41 Дериком Уибли дал трещину, а потом и вовсе распался (хотя они какое-то время все еще работали вместе). Видимо, поэтому выход четвертого альбома Goodbye Lullaby несколько раз переносился. В конечном итоге пластинка вышла в январе 2011-го и получилась очень вымученной и вымороченной. Даром что для написания всех синглов с него (What the Hell, Smile, Wish You Were Here) Лавин подключила монстра американской музиндустрии – Макса Мартина (без которого с конца 90-х и по сей день не обходится ни один большой хит). Тем не менее, альбому это помогло не особо – каждый трек с него сам по себе вроде бы приятен и мелодичен (еще и с креном то в акустику, то с подложной из электронных битов), но в комплексе песни запоминаются слабо и производят крайне однообразное впечатление.

Правда, тема личной жизни Лавин отпускать и не думала. Для работы над новыми песнями она позвала своего земляка – фронтмена люто ненавидимой всеми "тру-рокерами" канадской группы Nickelback Чада Крюгера. Тут-то все и завертелось, кончившись романом и даже браком. Крюгер помог Лавин написать 10 песен на альбоме, названном крайне незамысловато – Avril Lavigne (вышел в ноябре 2013-го). Пластинку Лавин записывала, с одной стороны, явно желая вернуться к хулиганским корням, но с точки зрения себя повзрослевшей (Here’s to Never Growing Up, Rock N Roll. Bitchin' Summer, You Ain't Seen Nothin' Yet) а с другой – по максимуму показать фанатам свою лирическую сторону (дуэт с Крюгером Let Me Go, Hush Hush). Пластинке сильно досталось и от критиков, и от публики за упрощенное и местами даже сильное поп-звучание (особенно за элементы дабстепа в песне Hello Kitty). Видимо, предвидя критику, Лавин записала на ней дуэт Bad Girl с "великим и ужасным" Мэрилином Мэнсоном –хотя и этому треку явно не помешало бы больше ярости.

Собственно, с таким багажом певица к своему шестому альбому и подошла. К уже традиционно турбулентной личной жизни (брак с Крюгером продержался всего два года) добавились и проблемы со здоровьем – Лавин тяжело заболела болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) и какое-то даже была прикована к постели. Собственно, заглавный трек альбома и первый с него сингл, Head Above Water, спокойная фортепианная баллада, весь преодолению этих проблем посвящен. Второй сингл – среднетемповая, с явным привкусом соула, песня о расставании. А вот из-за третьего сингла, Dumb Blonde, точно будет сломано немало копий в интернет-баталиях. Ведь он мало того, что выдержан в стиле полированной современной поп-музыки, так еще и в нем участвует скандальная пышнотелая рэперша Ники Минаж. В целом по альбому четко заметно, как ярость и напор, раннего творчества Лавин, пускай местами наигранно-нарочитые, улетучились окончательно. Условно говоря, поп-рок сдал свои позиции инди-попу (Souvenir, Bigger Wow, Warrior) Да и для обложки Лавин пришлось фотографироваться в духе времени – обнаженной с прелестями, кокетливо прикрытыми акустической гитарой.

Подытоживая, образ Лавин как бунтарки на скейте с агрессивным макияжем и Телекастером наперевес остался в прошлом, где и покрывается все новыми и новыми слоями пыли. С другой стороны, есть крепкая артистка со своим узнаваемым стилем и голосом, поющая на вечные темы любви, расставания и преодоления пропасти от одного к другому. Не самый плохой вариант, но здесь хотелось бы увидеть-услышать от Лавин большей четкости, уверенности и прилипчивых мелодий.

Оценка – 2,5 из 5.