В России разнесли Лебединского на предложение поклониться Украине

7 апреля 2019, 22:21

Российский шоу-бизнес взорвался гневными комментариями.

Лебединский
Лебединский разгневал россиян заявлением о России и Украине / ТСН

В России возмущены заявлением певца Профессора Лебединского, который считает, что Россия должна извиниться перед Украиной.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал агентству РИА Новости, что считает подобных Лебединскому россиян "профессиональными предателями, которые находятся где-то и не могут найти себе применения".

Не удержался от комментария и одиозный музыкант Юрий Лоза. Он заявил RT, что нет необходимости "спрашивать каждого уехавшего в Соединенные Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию?"

"Да и что он другое может думать, находясь в Америке!" – констатировал Лоза.

Напомним, Лебединский заявил, что Россия за все свои негативные и агрессивные действия должна попросить прощения у Украины.

Как ранее сообщалось, Профессор Лебединский поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с выходом во второй тур президентских выборов. Он пожелал шоумену победы.

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Россия Иосифр Пригожин Юрий Лоза профессор Лебединский
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