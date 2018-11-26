"Эту х*ету я ненавижу не меньше вашего": российский певец осудил агрессию в отношении Украины

Исполнитель заверил, что ему стыдно за действия своего государства.
Известный российский певец и композитор Алексей Лебединский, комментируя захват украинских кораблей Россией в Керченском проливе, заявил, что стыдится показывать свой российский паспорт и испытывает злость в отношении Москвы, которая осуществила агрессию.
"Но все чаще вместе со стыдом и позором за всю страну приходит невероятная злость и гнев по отношению к бандюгам, захватившим власть в России. Стыд уже вселенский, хочется накрыть голову руками и провалиться под землю просто потому, что я имею отношение к стране Россия. Мне стыдно вынимать российский паспорт везде, везде, в любой стране мира, стыдно! Кремлевские гаденыши, когда ж вас чума сразит, наконец?", - эмоционально написал Лебединский в Facebook.
Артист обратился к украинцам и отметил, что живет в США, но не перестает стыдиться России, поскольку ее действия становятся все более агрессивными.
"Дорогие украинцы, всю эту российскую х*ету я ненавижу не меньше вашего. Даже больше. Я, хоть и давно живу в США и Украине, формально пока еще гражданин страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями и живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - отметил певец.
Лебединский добавил, что в России миллионы людей поддерживают политику государства, поэтому неизвестно, когда властьимущих выкинут из кабинетов. Певец эмоционально заявил, что ему настолько стыдно за действия Кремля, что хочется "провалиться".
Напомним, украинские звезды не остались равнодушными к агрессии России против Украины в Азовском море. На своих страницах в соцсетях знаменитости призвали поддержать пленных украинских моряков.