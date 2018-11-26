"Эту х*ету я ненавижу не меньше вашего": российский певец осудил агрессию в отношении Украины

Лебединский резко высказался о своей родине / Скриншот видео с youtube.com

Известный российский певец и композитор Алексей Лебединский, комментируя захват украинских кораблей Россией в Керченском проливе, заявил, что стыдится показывать свой российский паспорт и испытывает злость в отношении Москвы, которая осуществила агрессию.

"Но все чаще вместе со стыдом и позором за всю страну приходит невероятная злость и гнев по отношению к бандюгам, захватившим власть в России. Стыд уже вселенский, хочется накрыть голову руками и провалиться под землю просто потому, что я имею отношение к стране Россия. Мне стыдно вынимать российский паспорт везде, везде, в любой стране мира, стыдно! Кремлевские гаденыши, когда ж вас чума сразит, наконец?", - эмоционально написал Лебединский в Facebook.

Артист обратился к украинцам и отметил, что живет в США, но не перестает стыдиться России, поскольку ее действия становятся все более агрессивными.

"Дорогие украинцы, всю эту российскую х*ету я ненавижу не меньше вашего. Даже больше. Я, хоть и давно живу в США и Украине, формально пока еще гражданин страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями и живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - отметил певец.

Лебединский добавил, что в России миллионы людей поддерживают политику государства, поэтому неизвестно, когда властьимущих выкинут из кабинетов. Певец эмоционально заявил, что ему настолько стыдно за действия Кремля, что хочется "провалиться".

/ Фото: Facebook/Алексей Лебединский

Напомним, украинские звезды не остались равнодушными к агрессии России против Украины в Азовском море. На своих страницах в соцсетях знаменитости призвали поддержать пленных украинских моряков.