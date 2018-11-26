Украинские звезды отреагировали на агрессию России на Азове

Катя Осадчая отреагировала на атаку РФ на украинские корабли / https://www.instagram.com/kosadcha/

Украинские звезды не остались равнодушными к агрессии России против Украины в Азовском море.

На своих страницах в соцсетях знаменитости призвали поддержать пленных украинских моряков.

Так, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к украинцам в Twitter.

"Украинские ВМС, которые сегодня защищают наши границы в Азовском море, действуют в рамках международного морского права. Но, в первую очередь, они действуют в интересах Украины. Сегодня, как никогда, им нужна наша поддержка. Как моральная, так дипломатическая и политическая. Время быть вместе!", - написал музыкант.

/ https://twitter.com/s_vakarchuk

Украинская телеведущая Катя Осадчая пожелала морякам оставаться сильными.

"Сил и прочности нашим ребятам. Пусть будет мир. Политикам просто работать, главное – страна! Все будет хорошо", написала ведущая.

/ https://www.instagram.com/kosadcha/

Украинская телеведущая Ольга Фреймут процитировала строки из церковного гимна Украины "Молитва за Украину".

"Боже великий, єдиний! Нам Україну храни, волі і світу промінням ти її осіни", - написала ведущая.

/ https://www.instagram.com/freimutolia/?hl=ru

Украинский продюсер Елена Мозговая возмутилась введением военного состояния.

"Военное положение без объявления войны ... Без разрыва дипотношений, без прекращения торговли и закрытия границ .. Лао Цзы рыдает…", - написала продюсер.

/ https://www.facebook.com/olenamozgova1

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.