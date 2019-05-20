Лопес представила горячий клип-ремикс Medicine с танцами на пилоне

Исполнительница показала стройную фигуру и потрясающую форму.
Известная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес снялась в соблазнительном клипе на ремикс к ее песне Medicine.
Автором ролика выступил DJ Steve Aoki. Видео опубликовано в YouTube.
В клипе 49-летняя знаменитость продемонстрировала зажигательные танцы на пилоне, в которых показала обворожительно стройную фигуру.
Поклонники заявили, что некоторые сцены в ролике можно назвать неприличными, однако Лопес традиционно украсила видео своим присутствием.
Ритмичный летний трек Лопес записала с рэпером French Montana.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж.