Лопес представила горячий клип-ремикс Medicine с танцами на пилоне

Лопес показала сексуальные танцы на пилоне / Фото: Instagram/jlo

Известная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес снялась в соблазнительном клипе на ремикс к ее песне Medicine.

Автором ролика выступил DJ Steve Aoki. Видео опубликовано в YouTube.

В клипе 49-летняя знаменитость продемонстрировала зажигательные танцы на пилоне, в которых показала обворожительно стройную фигуру.

Поклонники заявили, что некоторые сцены в ролике можно назвать неприличными, однако Лопес традиционно украсила видео своим присутствием.

Ритмичный летний трек Лопес записала с рэпером French Montana.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж.