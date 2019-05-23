От "мечты детства" до "всегда знал, что вы по*бываетесь": как поклонники реагируют на свадьбу Насти и Потапа

Как поклонники реагируют на свадьбу Каменских и Потапа / Instagram Каменских

Сначала утром 23 мая Потап оригинально признался полуголой Насте Каменских в любви и объяснил, почему прятал ее от всех. А потом и сама Настя прокомментировала их отношения у себя в Instagram.

Певица подтвердила, что их свадьба с Потапом состоится сегодня.

"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь", – восторженно заявила Настя.

После этого в комментариях под постом поклонники буквально взорвались: одни – от восторга, другие – от неверия в искренность чувств пары.

В качестве доказательства их с Потапом чувств Настя предложила поклонникам послушать две их последние песни

Стоит отметить, что подавляющее большинство безмерно рады, что Настя Каменских Потап вместе – теперь официально. Они шлют своим кумирам море позитивных пожеланий.

"Ураааа!!! То чувство, когда в 32 начинаешь верить в чудеса! счастья и космической любви", – пишет yulia_ragimova.

"Ура! Счастья вам неземного! И кудрявых малышей", – желает lizysya0604.

"Ну, наконец-то! Будьте счастливы" – пишет lady_hapiness.

"А говорили что не пара не пара!" – по-доброму подкалывает влюбленных vsco.filtri.

"Наконец-то! Поздравляю!!! Любви взаимной на все триллион жизней", – вторит ей natali_y_a.

"Сбылась моя мечта детства! Счастья вам огромнейшего!!!" – призналась ohh.sofi.

"Я устала менять тазики от слезок. Любимочки наши, ваша любовь – оружие против всех завистников и недоброжелателей. Вы сила, вы любовь", – уверена pin_is_love.

В качестве доказательства их с Потапом чувств Настя предложила поклонникам послушать две их последние песни

Такие скептики тоже нашлись.

"Почему-то п*здежом попахивает", – пишет dariyang.

"Вот это поворот) я всегда знал, что вы по*бываетесь", – отметил ___rentier___

"Бред, они не могут быть вместе", – отчего-то уверена markiza7700.

"Такое ощущение, что просто пиар песенок!" – заявил пользователь _oksik100.

"Старый п*рдун захотел молодуху, а где его жена с сыном???" – интересуется opanasenko_elena.

Стоит отметить, что ранее жена Потапа рассказала о семье и разводе. Продюсер уверяет, что экс-супруги стали партнерами в бизнесе и друзьями. По ее словам, они даже "вместе отбирали ему барышень".

Напомним, в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.