Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу и Насте Каменских

4 июля 2019, 13:08

Музыкальный продюсер Потап поделился необычным фото в соцсетях - он снялся вместе с предполагаемым отцом ребенка Светланы Лободы.

Потап
Потап / Instagram

Певец и продюсер Потап порадовал поклонников необычным снимком - в этот раз не на пляже или в постели с Настей Каменских, а в пабе с известным рок-музыкантом.

Потап сфотографировался с Тиллем Линдеманном, солистом Rammstein и вероятным отцом ребенка Светланы Лободы, с которой он засветился на свидании в 2017 году.

Потап опубликовал фото, к которому не сделал подписи, лишь только тегнув Тилля.

Однако сам Линдеманн на своей странице написал под фото, что это встреча со старым другом. Причем, не где-то там в Берлине, а в Киеве! Вероятно, Тилль прилетел в Киев по своим делам, и не смог не провести время с товарищем.

А Потап не смог не приколоться, и сделал тег "медовый месяц", чем вызвал бурные овации в свой адрес со стороны подписчиков, которые оценили юмор.

Потап и Линдеманн
Потап и Линдеманн / Instagram

Потап и Тилль сидят в комнате, где сложно определить - то ли Тилль дома у продюсера, то ли они встретились в укромном пабчике в столице Украины.

Потап и Линдеманн
Потап и Линдеманн / скриншот

"#honeymoon пххааххаах, ну счастливого вам медового месяца", "Лёша,Ausländer давай в дуэте))", "Тиль красавелла", "Давайте трек пилите))", "Теперь скажут что и у вас с ним роман, не только в Лободы", "Ого) Потап насколько крут, что Till попросился с ним сфоткаться",- пишут в комментариях.

Потап и Линдеманн
Потап и Линдеманн / скриншот

Причем, не стоит исключать, что они посидели по чашечке немецкого пивка, пока Настя Каменских допоздна снималась в новом сезоне Х-Фактор.

Ранее Светлана Лобода посетила свадьбу своей сестры, и заставила Тилля поволноваться, когда поймала букет невесты.

Как известно, 

Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер. Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Настя Каменских Потап Тилль Линдеманн
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:14
Коломойский рассказал о "внутреннем конфликте" на Донбассе и российских "интернационалистах"
13:14
В Львовской области песком насмерть засыпало 7-летнего мальчика Видео
13:08
Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу и Насте Каменских
13:03
Продолжение скандала: Жданов встретился с Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко
12:52
Как объединить команду, чтобы достигать экстраординарных результатов новости компании
12:34
"Бумеранг вернулся": политолог назвал виновного в скандале вокруг Клюева и Шария Видео
12:10
В Нафтогазе назвали сроки полного прекращения газового транзита Видео
12:08
Официально: Фрэнк Лэмпард возглавил Челси
12:07
"ЦИК и Верховный суд – детища Порошенко": адвокат Небесной сотни объяснил причину регистрации Клюева
12:04
Мышеловка для кота: квартал 95 снимает свой первый детектив
12:00
На акции под Конституционным судом активисты Свободы напали на фанатов Порошенко
11:59
Пробный шар: что стоит за скандалом вокруг Клюева, и как это поможет боевикам "ЛНДР"
11:42
В Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу
11:41
В Украине появится новый спортивный канал
11:36
Трагедия на Лошарике: в РФ назвали причину смертельного пожара на атомной подлодке Видео
11:17
"Геть Башенко паразита": В Киеве проходит акция против президента Федерации велоспорта
11:05
Порошенко настырно продолжает ссать обществу в глаза мнение
11:05
"Место пропитано кровью": астролог объяснил, почему Зеленскому нужно съехать с Банковой
11:02
Яценюк в Торонто рассказал о врагах Украины
11:00
Бизнесмен провел в плену налоговиков около трех недель – "Подробности"
10:58
Скандал в Ровно: на вызов в скорой ездил пьяный фельдшер Видео
10:56
"Говнище": укротительница пуант Волочкова с оскорблениями накинулась на людей Видео
10:53
Новый дизайн, упор на сообщества и мини-Tinder: что изменится после самого масштабного обновления Facebook Видео
10:31
Известный украинский футболист перешел в Брюгге
10:26
"Орудие разорвало на*рен": в Минске произошел смертельный салют Фото Видео
10:13
Вавринка сенсационно вылетел во втором круге Уимблдона
10:02
Футболист Шахтера спел гимн киевского Динамо
10:02
Блогер Станислав Кондрашов рассказал, как полюбить классическую музыку реклама
09:57
Главные новости 4 июля: условия Путина для встречи с Зеленским и предупреждение Нафтогаза о проблемах с транзитом Видео
09:43
Почему новый Майдан вероятнее, чем кажется мнение
09:35
Карпаты подписали звездного новичка
09:32
Мендель отказалась свидетельствовать на допросе об обстрелах ВСУ на Донбассе – ГПУ Видео
09:16
WBC будет проверять судей на наркотики
09:03
Гауфф - самая молодая теннисистка за 23 года, вышедшая в третий круг ТБШ
09:02
Синоптики предупредили об ухудшении погоды на юге Украины Видео
08:56
Курс валют на 4 июля: гривна перешла в наступление, доллар и евро серьезно уступили Видео
08:41
Под Станицей Луганской пылает заминированный лес: пострадал один человек
08:39
Грузинские спортсмены отчислены из клуба за антироссийский жест
08:35
Возврат к тоталитаризму: чем опасен закон о матюках мнение
08:31
"Пи*арас слышали?": нардеп провел матерный ликбез в телеэфире Видео
08:25
Кубок Америки. Действующий чемпион сложил полномочия Видео
08:24
Форс-Мажоры 9 сезон: дата выхода и трейлер последнего сезона Видео
07:55
В Нафтогазе предупредили о перебоях с транзитом российского газа Видео
07:25
Путин поставил условия для начала диалога с Зеленским
07:15
Александр Пасхавер: Любой компромисс с Россией – это признание того, что мы проиграли войну
06:54
Нужно наконец признать, что в Украине существует языковая проблема мнение
06:08
Популярный порносайт массово принуждал девушек заниматься сексом на камеры
05:49
Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство
05:39
Нибиру не погибла: планета смерти спряталась за Луной - уфологи
05:13
Решил срубить денег: астролог рассказал, что на самом деле произошло с Бари Алибасовым
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять