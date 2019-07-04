Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу и Насте Каменских

Потап / Instagram

Певец и продюсер Потап порадовал поклонников необычным снимком - в этот раз не на пляже или в постели с Настей Каменских, а в пабе с известным рок-музыкантом.

Потап сфотографировался с Тиллем Линдеманном, солистом Rammstein и вероятным отцом ребенка Светланы Лободы, с которой он засветился на свидании в 2017 году.

Потап опубликовал фото, к которому не сделал подписи, лишь только тегнув Тилля.

Однако сам Линдеманн на своей странице написал под фото, что это встреча со старым другом. Причем, не где-то там в Берлине, а в Киеве! Вероятно, Тилль прилетел в Киев по своим делам, и не смог не провести время с товарищем.

А Потап не смог не приколоться, и сделал тег "медовый месяц", чем вызвал бурные овации в свой адрес со стороны подписчиков, которые оценили юмор.

Потап и Линдеманн / Instagram

Потап и Тилль сидят в комнате, где сложно определить - то ли Тилль дома у продюсера, то ли они встретились в укромном пабчике в столице Украины.

Потап и Линдеманн / скриншот

"#honeymoon пххааххаах, ну счастливого вам медового месяца", "Лёша,Ausländer давай в дуэте))", "Тиль красавелла", "Давайте трек пилите))", "Теперь скажут что и у вас с ним роман, не только в Лободы", "Ого) Потап насколько крут, что Till попросился с ним сфоткаться",- пишут в комментариях.

Потап и Линдеманн / скриншот

Причем, не стоит исключать, что они посидели по чашечке немецкого пивка, пока Настя Каменских допоздна снималась в новом сезоне Х-Фактор.

Ранее Светлана Лобода посетила свадьбу своей сестры, и заставила Тилля поволноваться, когда поймала букет невесты.

Как известно,

Линдеманн и Лобода познакомились в июле 2017 года во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле. Пара провела все время вместе, не расставаясь, музыкант обнимал и целовал певицу, не стесняясь камер. Спустя 10 месяцев Лобода во второй раз стала мамой – она родила дочь Тильду. Когда певица огласила имя ребенка, она лишь подогрела слухи о романе с Линдеманном, заставляя поклонников думать, что именно он является отцом малышки. Однако, артистка не раскрывает подробности личной жизни, и не называет имя отца Тильды.

"Мне не очень можно говорить об этом. У меня контракт", — впервые отреагировала певица на вопрос об отце младшей дочери в интервью Басте для его YouTube-шоу GazLive.