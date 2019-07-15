София Ротару рассказала, где живет последние 10 лет

Певица после аннексии Крыма ни разу туда не наведывалась, говорят ее соседи.
Легенда советской эстрады София Ротару, которая 7 августа будет отмечать 72-летие, развеяла слухи о жизни в аннексированном Крыму и призналась, где проживает последние 10 лет.
После выступления на Atlas Weekend 2019 певица дала интервью Екатерине Осадчей в программе Светская жизнь.
Она опровергла слова Соседова, который говорил, что певица из-за проблем со здоровьем живет в Крыму.
"Многие не знают, что я уже больше 10 лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: "А когда вы в Киев приедете?". Я говорю: как, я же киевлянка уже больше 10 лет, так что этим горжусь", - отметила Софья Михайловна.
Отметим, София Ротару владела ранее собственной виллой-гостиницей и домом в Крыму вблизи Ялты, однако после аннексии на полуостров не приезжала.
Напомним, Ротару, которая отказалась выступать в России из-за принятия в Украине военного положения, все-таки появилась на росТВ в "новогоднем огоньке".
Ранее Ротару выступила на Atlas Weekend 2019.