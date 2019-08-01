Леди Гагу потроллила бывшая ее нового парня

Леди Гага была потроллена бывшей нового "парня" / Reuters

На дня Леди Гага показала папарацци свого новго парня - саунд-продюсера Дэна Хортона, и пока поклонники Ирины Шейк пытаются переварить этот факт, бывшая жена Хортона поспешила передать "привет" Леди Гаге.

Бывшая жена Дэни Хортона Отэмн Гуззарди (Autumn Guzzardi) отожгла опубликовав пост-реакцию на отношения бывшего.

"Покер фейс", - написала она под снимком, на котором изображена сама.

Столь интригующий, и даже немного издевательский комментарий явно адресован Леди Гаге и ее популярной песне Poker Face. Что именно имела в виду Отэмн - что Гага тайно мечтает о Брэдли Купере, или что Дэн Хортон просто прикрытие - никто не узнает, но смысл песни Гаги лежит где-то в этой сфере.

Отэмн Гуззарди передала привет Леди Гаге / Instagram

К слову, Отэмн Гуззарди даже не пожалела сердечка в виде комментария к фото, и добавила теги "музыка", "рок" и "поп".

Поклонники Ирины Шейк уже поспешили с комментариями на страницу Гуззарди, но пока что обходится без эксцессов - девушку поддержали, а кто-то написал, что она красивее Гаги.

Для тех, кто не в теме с песней Гаги - представляем клип для ознакомления.

Леди Гага Poker Face смотреть онлайн клип:

Ранее Леди Гагу застукали на свидании с новым красавчиком, который оказался ее новым саунд-продюсером.

Это произошло вскоре после того, как Ирина Шейк пошла на свидание со знойным красавчиком.

Не исключено, что на подобные шаги девушки пошли после того, как в сети появилась информация о том, что Леди Гага переехала к Брэдли Куперу. Это вызвало ярость у населения великой и могучей, которые накинулись с критикой в Instagram на Леди Гагу.

И даже то, что сама мать Леди Гаги ответила на вопрос о том, кто же виновник этого безобразия, никто уже не хочет знать имя настоящего виновника расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера