"Девочка выросла": Tayanna показала стрип dance для Танців з зірками

Певица Tayanna, которая принимает участие в Танці з зірками 2019, поделилась очень горячим видео своих репетиций, где она танцует strip dance.
Горячая Фантастична жінка Tayanna показала на репетиции 3 сезона Танців з зірками на что она способна.
Tayanna показала в своем Instagram, как исполняет необычайно сложные танцы, на уровне Maruv, которая стала знаменита своим шоу.
"Тело жаждет.... танца", - написала она в своем Instagram.
На ролике Tayanna исполняет танец на супер-высоких каблуках, который знающие люди в комментариях назвали strip dance.
Певица отлично справляется, даже с довольно сложными движениями на каблуках. Собственно говоря, подобные танцы - парафия Maruv, и пользователи соцсетей отметили, что Татьяна Решетняк отлично справилась.
В комментариях поклонники рассыпались в поздравлениях, а также пообещали, что обязательно будут поддерживать Tayanna.
"У Вас это выглядело секси и легко. А на самом деле это очень тяжело, ещё и на каблуках - респект!!! Я пыталась, я то знаю))", "Кайффф", "Стрип- пластика?Я тоже такое любю", "Ого, наша девочка выросла!) Кайф", "Класс!", - пишут они в комментариях.
Напомним, что Tayanna, Dzidzio и Елена Кравец стали последними принявшими эстафету звездами.
Ранее в шоу решили принять участие Анна Ризатдинова и Серега.
А до них - Maruv и ведущий шоу Одруження наосліп Даниэль Салем.
Перед этим вызов приняли звезды сериала Крепостная Ксения Мишина и Алексей Яровенко, которым вызов бросили Вика Булитко, Михаил Кукуюк и Владимир Остапчук.