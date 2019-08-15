"Девочка выросла": Tayanna показала стрип dance для Танців з зірками

Танці з зірками 2019: Tayanna / Instagram

Горячая Фантастична жінка Tayanna показала на репетиции 3 сезона Танців з зірками на что она способна.

Tayanna показала в своем Instagram, как исполняет необычайно сложные танцы, на уровне Maruv, которая стала знаменита своим шоу.

"Тело жаждет.... танца", - написала она в своем Instagram.

На ролике Tayanna исполняет танец на супер-высоких каблуках, который знающие люди в комментариях назвали strip dance.

Певица отлично справляется, даже с довольно сложными движениями на каблуках. Собственно говоря, подобные танцы - парафия Maruv, и пользователи соцсетей отметили, что Татьяна Решетняк отлично справилась.

В комментариях поклонники рассыпались в поздравлениях, а также пообещали, что обязательно будут поддерживать Tayanna.

"У Вас это выглядело секси и легко. А на самом деле это очень тяжело, ещё и на каблуках - респект!!! Я пыталась, я то знаю))", "Кайффф", "Стрип- пластика?Я тоже такое любю", "Ого, наша девочка выросла!) Кайф", "Класс!", - пишут они в комментариях.

Напомним, что Tayanna, Dzidzio и Елена Кравец стали последними принявшими эстафету звездами.

Ранее в шоу решили принять участие Анна Ризатдинова и Серега.

А до них - Maruv и ведущий шоу Одруження наосліп Даниэль Салем.

Перед этим вызов приняли звезды сериала Крепостная Ксения Мишина и Алексей Яровенко, которым вызов бросили Вика Булитко, Михаил Кукуюк и Владимир Остапчук.