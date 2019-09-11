"Предварительные ласки": Панин показал видео с собакой

Панин / instagram

Актер и продюсер Алексей Панин на фоне скандала с видео, которые сливали в сеть, где он то занимался сексом с собакой, то ему кто-то засовывал ногу в задний проход, решил снова попиариться, и опубликовал новое видео с собаками.

Он не стал оставлять комментарии, только поставил хештеги со своим именем. Но подписчики в Instagram очень бурно отреагировали на его новое видео, и забросали его комментариями по поводу его старых похождений.

Алексей Панин показал видео с собакой смотреть онлайн:

"Прелюдия", "Нееееет", "опять панин с собаками )))", "Это не то видео, давай нормальное..с собаками было...давай с кошками , с лошадьми..Лех, повторюсь, мы ждём", "dumtdfvbjidfin гадости можеш писать только , ты кто , бот, и не чего оскорблять Алексея , как проститутки из под воротни гав гав , морду боишся свою показать, Алексей тебе удачи , в новом фильме!!!", "Предварительные ласки", "Вы хороший актёр и отец!!!", - пишут в комментариях.

Ранее Панин снова использовал ногу, только в этот раз не одну, а сразу две, и специально запечатлел все на фото.