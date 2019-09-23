Родные Заворотнюк не пускают к ней первого мужа

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии лечит рак в частной больнице в центре Москвы. Вести о ее заболевании дошли до Европы, и первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф при летел в Москву, чтобы увидеть актрису и еще раз извиниться перед ней.

Родные Анастасии Заворотнюк до сих пор игнорируют просьбу Олафа увидеться с Анастасией, и сказать ей пару слов, говорится на шоу Звезды сошлись на НТВ.

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Олаф шварцкопф признался, что узнал о болезни Заворотнюк из новостей. А потом сразу примчался в Москву, чтобы как-то выразить ей свою поддержку и извиниться.

"Наверное, я не дал того, чего она хотела. Может больше внимания с моей стороны… Я уехал в Таллин, она осталась в Москве. И постепенно отношения охладели", - объяснил он причины расставания.

Он также объяснил, что до сих пор не может выйти на связь с представителями и родственниками Заворотнюк. Поэтому передал то, чтоб хотел бы сказать лично или по телефону в студии.

"Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…", - говорил он.

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Звезды сошлись: все подробности о болезни Анастасии Заворотнюк смотреть онлайн - 22-09-2019

Ранее женщина, которая лежит в одной палате с Анастасией заявила, что Заворотнюк давно не лечат, и ждут пока у нее остановиться сердце.

Буквально перед этим пиарщица Анастасии объявила, что СМИ преувеличивают информацию о состоянии Заворотнюк.

До этого родственники Анастасии Заворотнюк отказались от помощи специалистов-онкологов.

Как известно, 13 сентября появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга из-за рака 4 степени и ее перевели в реанимацию. До ночи у нее начался частичный паралич, и Заворотнюк ввели в искусственную кому.

На выходных у Анастасии Заворотнюк началась пневмония и отказ органов из-за инфекции - Заворотнюк поместили на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

После этого в сеть слили информацию о трепанации черепа Анастасии Заоротнюк, и первые подробности состояния Заворотнюк и ее лечения.

Однако посреди недели в СМИ попало заявление, согласно которому Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, и из нее не выходила, а все новости о ее здоровье, преувеличены.