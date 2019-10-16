"Это оргазм": Королева доставила себе удовольствие подарком из Малайзии

Певица Наташа Королева взбудоражила сеть неизвестным гаджетом, который может приносить невиданное доселе удовольствие и был прислан ее подругой из Малайзии.

Наташа Королева записала видео, на котором использует свою новую игрушку по назначению, и получает настоящий кайф.

Наташа Королева / instagram.com/koroleva__star

"Моя Подружка Саша ,Хозяйка Спа салона в Майами подарила мне офигенный гаджет, массажёр для шеи борк!!! Как же он меня спасает, очень крутая штучка!!!", - пишет Наташа Королева в Instagram.

На видео она умело орудует неизвестным простой российской науке гаджетом, от корого видны только шипы, и рассказывает, сладко постанывая, насколько удобна эта "кайфушка", которую ей подарили. Она призналась, что после долгих перелетов шея затекает, и новая игрушка поможет расслабиться.

Не удивительно, что поклонники бурно отреагировали на слова Наташи Королевой.

"О, Божечки. это оргазм !", "Наташа какая у вас красивая гладкая шея. В чем секрет красоты???", "Кайф", "А". "Кто про что, а ...", "Только не кончайте, рано ещё", "Хондроз хорошо разбивает", "Мужской массаж тебе нужно Натуля и никаких массажёров", "Напишите бренд пожалуйста этой штуки", "Лучше чаще про позу кошечки", "А на писю тоже можно?", "Мне бы такую,у меня больная шея и я очень мучаюсь", "Мне любовь твоя как наказание", - пишут в комментариях.

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