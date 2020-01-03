"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца

Настя Каменских / Instagram

Певца NK Настя Каменских призналась, что дала интервью "с перчинкой" для популярного глянца, и украисила его обложку после шикарной фотосессии.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась шикарным декольте на обложке журнала, которую показала в Instagram.

"В Новый год с новым интервью! Поговорили, каким классным был 2019, и поставили новые цели на 2020! Ну что, вперед!", - пишет Настя Каменских.

Каменских дала интервью изданию Добрые советы, и на первой странице уже есть подзаголовок их интервью: "Настя Каменских: по мне видно, что я горячая штучка".

На фото с обложки Настя позирует в блестящем серебристом платье с оголенными плечами, спиной, и декольте, которое сводит с ума многих мужчин.Шикарный макияж дополняет высокая прическа с вьющимися волосами и золотые серьги Насти.

Настя Каменских / Instagram

Поклонникам тоже пришелся по душе новый номер издания, и они стали хвалить-нахваливать Настю.

"Очень удачное фото и прическа Вам очень идет. Красота!!!", "Красавица наша", "И с песней", "Ти. Пупсик", "уже купила и лежит на журнальном столе))", "Любимое солнышко !", "Лучшая", "Мені здається це", Красотка", - пишут в комментариях.

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