"После секса": Настя Каменских без трусиков взбудоражила сеть

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась горячим фото в крошечном шелковом халатике.

Настя Каменских засветилась без белья на откровенных фото в Instagram.

"Сексуальная энергия - это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание - это сущность мужского, воплощенного в мужчине). Мы живем в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть слита с сознанием ...", - пишет она под первым фото.

Всего Настя ночью на 6 января показала 3 снимка в халатике.

"... Сексуальная энергия, пронизанная светом сознания, - это любовь, поэтому женщина - воплощение любви", - говорится в подписи к другой.

На фото Настя позирует с мокрымы локонами в черном халатике, который с трудом прикрывает шикарные бедра и сочную грудь. Благодаря прозрачной ткани сбоку и ракурсам, видно, что белье на Насте нет под ее пикантным нарядом. Разве что крошечное и специфическое, без резиночек-ниточек.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг от того, что Настя поделилась с ними такой красотой, и завалили ее приятными комплиментами.

"Сладкая и очень горячая", "Прекрасная и сексуальная.", "После секса", "Найкрасивіше серед дівчат з карими очима)", "Сексуальная малышка", "Бомба", "Богиня", "Бамбучи", "А без халатика вообще была бы бомба!Настюх ты прелесть", "а без халатика была бы просто голая, и ничего нового никто бы не увидел", "Наряд идёт, одень бардовый, будешь супер", - пишут в комментариях.

Ранее блондинка-порнозвезда побаловала фанатов телом в откровенном белье