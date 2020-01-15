"Сладкая конфетка": Каменских свела с ума откровенным нарядом

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских снялась полуголая, и вызвала бурное одобрение от своих верных фанатов.

Настя Каменских в Instagram показала пикантное фото в крошечном купальнике.

"Good morning. Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет. Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики", - пишет Настя вод фото.

На снимке Настя Каменских позирует на пляже у моря во солнцезащитных очках и черном бикини. Девушка похвасталась стройными длинными ножками и аппетитными формами.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники завалили Каменских комплиментами и позитивными комментариями.

"Какая сладкая конфетка", "good morning, very nice", "Наконец-то она вернула свою фигуру, хоть есть на что глянуть теперь, а не кости одни", "Где сиси?", "худеет тело уменьшается грудь ,по другому никак", "Шикарная", "Красивый купальник", "Настюша ты МЕГА красотка ! Позитифчик ты мой любимый )", "Яка гарна", "Вы сексуальная девушка вы секси ай хороша вот это да", "Прекрасна", "Шикарная", "Настюша,ты такая классная стала с приходом брака,пример для подрожания. Так держать", "my baby sunshine", "Очень красивая фигура", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Ризатдинова показала сочную грудь на пикантном фото.