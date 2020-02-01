"Что с купальником?": звезда Школы в прозрачном наряде взволновала сеть

Ирина Кудашева / Instagram

Актриса сериала Школва Ирина Кудашева поделилась горячими фото с отдыха на Шри-Ланке и вызвала бурные обсуждения у поклонников.

Ирина Кудашева показала пляжные фото в крошечном купальнике и взбудоражила Instagram.

"Новый айфон или восхождение на Альпы?Туфли или билет в Диснейленд?Косметика или ужин в особенном месте?⠀Разве не круче тратить деньги на впечатления, а не вещи?Казалось бы сейчас напишу такие банальные вещи, но зачастую мы об этом просто не думаем :(Брендовые вещи не сделают тебя счастливым, даже к самым дорогим вещам быстро привыкаешь.Своим детям ты не станешь рассказывать историю о том, как купил новый айфон.Нас, как личность, формируют события, впечатление, опыт, люди, места.⠀Я это все прекрасно понимаю, но есть одно НО.Я девочка, и я люблю покупать одежду, косметику, вещи для дома. Это доставляет мне радость.И да, я мечтаю о дорогом рюкзаке Louis Vuitton!⠀Но если вы все ещё задумываетесь, купить новый телефон или билет на Море. Считайте, что это ваш знак! Билет на море! Впечатление и неподдельное счастье, оно того стоит", - пишет Ирина в своем Instagram.

На фото Ирина позирует в полупрозрачном купальником с трусиками с высокой посадкой и крошечным лифчиком с оборками и бантиками. Кроме того, она показала, как заменила лифчик с бантиками и оборками на полупрозрачную кофточку-водолазку.

Поклонники впечатлились ее стройной худенькой фигурой и длинными соблазнительными ножками.

Ирина Кудашева / Instagram

Ирина Кудашева / Instagram

Ирина Кудашева / Instagram

Ирина Кудашева / Instagram

"Быть такой красивой незаконно", "Безумно красивая",

"Почему же ты такая красивая и худенькая???", "Безумно красивая", "Идеальная",

"Яка в тебе фігура класна, пропорції - вогонь", "Прям как барби, милашная", "Шикарна фігура",

"Что с купальником?", "А что с ним?", "Большой".

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