Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1. Девятый выпуск Голос Країни 2020 вышел в 21:00 15 марта. Наконец закончились слепые прослушивания, и на шоу вышел первый прямой эфир шоу Голос.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набрали Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в восьмом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

На вокальных боях участники будут соревноваться за победу на Голосе, исполняя на сцене одну песню дуэтом. По результатам боев в командах тренеров останутся всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" - после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника, который проиграл.

Участники из команды Тины Кароль - офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом, которая пришла на проект второй раз, Ольга Мельник – будут поражать зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина - Спи собі сама.

В боях примут участие поющий айтишник Макс Перепелица и представитель молодого поколения RnB музыки Егор Шагаков из команды ПТП и NK. Ребята будут петь известный хит The Weeknd Call out my name.

Также в дуэте споют 16-летний Виталий Окс, который пережил буллинг от сверстников из-за внешности и 25-летняя Ксения Буга, которая ранее играла в переходах. На сцене они исполнят песню группы Hurts Wonderful life, а вот кто из них пройдет дальше, зрители узнают уже в воскресенье.

21-летняя Тоня Сова из Львова пришла, чтобы начать жизнь с чистого листа, и стать примером для тех, кто тоже стал жертвой анорексии и чувствовал пренебрежение со стороны мужчин. Она споет с Сергеем Асафатовым 33-летним мультиинструменталистом из Винницы. Он пишет песни и играет на 10 музыкальных инструментах, в родном городе имеет собственную группу и несколько сольных концертов.

