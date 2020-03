Евровидение 2021: страны определились с участниками

Евровидение 2021 - список участников и песни / eurovisionworld

Днем 18 марта организаторы Евровидения 2020 отменили музыкальный конкурс, и теперь новый пройдет заново в 2021 году. Уже многие страны сразу же определились со своими участниками на Евровидение 2021.

На 19 марта 6 стран официально оставили на Евровидение 2021 победителей национального отбора 2020, и еще 2 страны подтвердили, что на Евровидение 2021 поедут победители традиционных музыкальных фестивалей в 2020 и начале 2021 году.

Украина сразу после отмены Евровидения 2020 объявила, что отказывается проводить новый Нацотбор, и на Евровидение 2021 могу поехать группа Go-A.

Группа Go-A пока что не стала отрицать своего участия, однако, для участия в конкурсе придется заменить песню Соловей на другую. У членов группы на это есть почти год.Читайте такжеEBU отменил Евровидение 2020 - официально

Кроме Украины, решение уже приняли Греция, Хорватия, Грузия, Нидерланды и Испания. Кроме того, Швеция отправит на Евровидение 2021 победителя фестиваля Melodifestivalen 2021, Эстония отправит победителя конкурса Eesti Laul 2021.

От Грузии на Евровидение 2021 поедет Торнике Кипиани, пишет Еsctoday.

На Евровидение 2020 он должен был ехать с песней Take Me As I Am.

Take Me As I Am Торнике Кипиани смотреть онлайн клип:

Эстония отправляет на Евровидение 2021 Уку Сувисте, который должен был выступить на Евровидении 2020, пишет ErrNews.

Уку Сувисте What Love Is - смотреть онлайн клип:

На Евровидение 2021 от Греции поедет Stefania, пишет wiwibloggs.com.

Певице придется сменить песню для Евровидения 2021.

Stefania – SUPERG!RL смотреть онлайн клип:

Жангю Макрой, который должен был идти на Евровидение 2020 от Нидерландов, остается участником от страны и на Евровидение 2021, пишет wiwibloggs.com.

Жангю Макрой должен был представить песню Grow.

Grow Жангю Макрой смотреть онлайн клип:

Хорватию на Евровидении 2021 представит Дамир Кеджо. На конкурсе в 2020 году он должен был представить песню Divlji Vjetre на родном языке.

Divlji Vjetre Дамир Кеджо смотреть онлайн клип:

Блас Канто от Испании готовился представить песню Universo от Испании, и в итоге он поедет представлять свою страну в Нидерланды на Евровидение 2021. Для конкурса он готовит новую песню на 2021 год.

Блас Канто Universo смотреть онлайн клип:

Пока что остальные страны-участницы Евровидени решают, кого отправить на конкурс в 2021 году, и мы будет регулярно обновлять информацию на нашем сайте.