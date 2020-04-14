Каменских на карантине разделась догола и поучаствовала во флешмобе - видео

Настя Каменских на карантине позволила себе пикантную выходку / Instagram

Известная украинская поп-певица Настя Каменских (выступающая под псевдонимом NK) поучаствовала в популярном во время карантина из-за коронавируса флешмобе.

Девушка на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она танцует голая - но все пикантные части ее тела прикрыты подушками.

Каменских, к слову, в отличие от других звезд устроила соблазнительный танец под горячую латиноамериканскую музыку.

Напомним, ранее Настя Каменских дома на карантине записала новую песню длительностью чуть более минуты и прямо сразу сняла на нее клип. В треке La Cuarentena певица использовала не один или два языка, как обычно, а сразу несколько - точнее, пять.