Актриса Камерон Диаз впервые беременна - СМИ

45-летняя Камерон Диаз беременна первенцем. В первом браке у звезды не было детей, и вот в январе 2015 года актриса вышла замуж за Бенджи Мэддена. С тех пор они были готовы стать родителями.

"Ее путь к материнству был непростым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась, и случилось чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!", - об этой новости инсайдеры рассказали порталу InTouchWeekly.

По словам инсайдера, Диаз и ее муж уже не надеялись иметь ребенка.

"Кэмерон была очень здоровой, у нее были лучшие врачи - и все равно ничего. Было много слез. Слава Богу за Бенджи, который всегда поддерживал ее. Ему было все равно, каким образом они бы зачали ребенка - он был настроен сделать Камерона мамой", - добавил инсайдер.

Диаз с мужем даже рассматривали варианты усыновления и суррогатной матери, однако, актриса узнала, что беременна.

Инсайдер заверяет, что у пары все уже готово для ребенка:

"Детская комната уже практически готова. Они уже задумываются над именем ребенка, но пока не планируют рассказывать никому. Также Камерон не собирается раскрыть пол ребенка, но все думают, что это будет мальчик", - отметил источник.

Пока что Диаз с супругом не прокомментировали эту новость.

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