День святого Валентина: как украинские звезды поздравили своих любимых и поклонников

Настя Каменских, Оля Полякова, Юлия Санина, Джамала, Сергей Бабкин, Макс Барских, Виталий Козловский на страницах своего Instagram поздравили всех с днем Святого Валентина.

Сергей Бабкин выложил нежное фото со своей женой Снежаной, и подписал: "И пусть все будет так, как ты того хочешь. Никогда не устану каждую ночь за тебя молиться. Очередной самолет вновь щекочет нервы. Я хотел бы с тобой еще раз родиться".

Джамала на своей странице в Instagram выложила трогательное видео со своей свадьбы, и подписала "Когда любишь, каждый день праздник! Любовь вдохновдяет!".

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)Фев 14, 2018 в 12:42 PST

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина выложила снимок со своим мужем Валерием Бебко и пожелала подписчикам: "Happy Valentine's day to all loving hearts! Пусть каждый ваш день будет праздником любви".

Оля Полякова осталась немногословна: "Всем любви", - написала она под фото тюльпанов.

Настя Каменских не раскрывает, кто же ее вторая половинка, зато пожелала всем безграничной любви и подарила скидку на бренд своей одежды в честь праздника. "Пусть безграничная любовь будет в вашей жизни каждый день. Дарите ее всем вокруг независимо от даты! Но приятные сюрпризы в День Валентина никто не отменял. Сегодня total sale! -45% на NKsport", - написала Каменских.

Виталий Козловский выложил фотографию с анимацией – сердечками. На снимке певец даже не улыбается, и только по хештегам #LOVE #LOVE #LOVE #happyvalentinesdayможно понять, что этот кадр праздничный.

Публикация от ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)Фев 14, 2018 в 4:38 PST

Макс Барских выложил видео с песней "Я хочу танцевать". "У каждого свой день влюблённых #14февраля", - написал певец, подразумевая, что те, у кого нет пары, должны в этот день не грустить, а устроить себе праздник.

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)Фев 14, 2018 в 1:31 PST

