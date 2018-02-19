Зал аплодировал стоя. Известный комик произвел фурор на "Голосе страны", видео

Украинский артист комедийного жанра Юрий Ткач 18 февраля выступил в качестве участника на популярном вокальном шоу "Голос страны".

К исполнителю развернулись все судьи проекта, а зрители в зале аплодировали ему стоя. Видео опубликовано на Youtube-канале "Голоса страны".

На слепых прослушиваниях Ткач исполнил песню DZIDZIO "Я и Сара", сопроводив выступление зажигательными танцами.

Первым к участнику обернулся певец Сергей Бабкин, который от избытка эмоций слушал Ткача стоя на судейском кресле. Впоследствии судья предложил ему исполнить совместную песню, которую они пели на шоу "Танцы со звездами".

Затем к Ткачу обернулись Потап, Тина Кароль и Джамала. Зал охватила интрига: кого из тренеров выберет самый зажигательный участник. Однако Ткач отказался от дальнейшего участия в проекте, поскольку за кулисами, по его словам, встретил гораздо более талантливых участников, а сам поет лишь для удовольствия.

"Хорошо вам тут отгоцать", - пожелал в финале своего выступления Ткач.

Напомним, ранее судей и зрителей в зале удивила известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич, которая также выступила в восьмом сезоне "Голоса страны" в качестве участницы.