Дженнифер Энистон и Джастин Теру не были официально женаты – СМИ

Американская актриса, кинорежиссер, продюсер Дженнифер Энистон и ее муж-артист Джастин Теру не регистрировали свой брак официально, и пошли под венец без подтверждения союза законодательно.

Издание Radar сообщает, что журналисты проверили реестр брачных лицензий, выданных в округе Лос-Анджелес, начиная с 2010-го года. Выяснилось, что в 2015 году, когда Энистон и Теру поженились, ее не получали.

Издание предполагает, что звезды могли зарегистрировать брак в любом другом округе, но свадьба проходила в Лос-Анджелесе.

Также Энистон вместо слова "divorce" (развод) описала их разлуку с Теру словом "separation" (расставание).

Кроме того, издание отметило, что ни Энистон, ни Теру не связывались с адвокатами по разводу.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру тайно поженились в 2015 году. Ранее актриса была замужем за своим коллегой Брэдом Питтом, он также сейчас не состоит в браке.